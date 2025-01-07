Mersin'de korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ünün durumu ağır!

Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı, tedaviyi reddeden çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede hayatını kaybetti. Dört çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor.

Mersin'de korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ünün durumu ağır! - 1

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

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Mersin'de korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ünün durumu ağır! - 2

Ömer Elyusuf ve Hazal Duho hastanede tedavi görmeyi reddetti. Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.

Mersin'de korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ünün durumu ağır! - 3

Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi. Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.

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