Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü
Mersin’in Erdemli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Tömük Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 21’inci katından aşağıya bir adam düştü. Park halindeki otomobilin üzerine düşen adam, açılır tavandan içeri girip olduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin’in Erdemli ilçesinde 21’inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.