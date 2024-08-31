Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Tömük Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 21’inci katından aşağıya bir adam düştü. Park halindeki otomobilin üzerine düşen adam, açılır tavandan içeri girip olduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü - 1

Mersin’in Erdemli ilçesinde 21’inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.

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Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü - 2

İddiaya göre, 33 yaşındaki M.U. Tömük Mahallesi’ndeki bir apartmanın 21’inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü - 3

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.
Mersin’de korkunç olay: 21’inci kattan arabanın üzerine düştü - 4

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesi’nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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