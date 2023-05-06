Mersin'de kuvvetli rüzgar seraları yıktı

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesinde etkili olan rüzgar, seralara zarar verdi. Bazı seraların naylonu uçarken, bazıları yıkıldı.

Mersin'de kuvvetli rüzgar seraları yıktı - 1

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabah saatlerinde, kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

VİDEO: Mersin'de kuvvetli rüzgar, seraları yıktı 

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Mersin'de kuvvetli rüzgar seraları yıktı - 2

Rüzgar nedeniyle, seraların naylonları uçtu, bazıları ise yıkıldı. Seralarına gelen bölge halkı gördükleri manzaraya şaşırdıklarını belirtti. Yıkılan seraları kaldırma çalışmaları başladı.

Mersin'de kuvvetli rüzgar seraları yıktı - 3

Bu arada, kuvvetli rüzgar sırasında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç da dereye yatağına devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralandı.

Mersin'de kuvvetli rüzgar seraları yıktı - 4

İlçede ayrıca, sağanak su taşkınlarına neden oldu. Yağmura yakalananlar ayakta durmakta zorluk yaşarken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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