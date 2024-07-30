Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Mersin’de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çocuk müstehcenliği suçlamasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda cep telefonu, laptop ve tabletlere el konuldu.

Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 kişi tutuklandı - 1

Mersin’de müstehcen yayın operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 kişi tutuklandı - 2

Ekiplerin TCK 226/3 çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışma da belirlenen 12 şüpheli 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart, 1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.

Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 kişi tutuklandı - 3

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şahıstan 5’i tutuklandı.

7 şüpheliden 6’sı savcılıktan 1’i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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