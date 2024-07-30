Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Mersin’de müstehcen yayın operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı.