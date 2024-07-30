Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Mersin’de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çocuk müstehcenliği suçlamasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda cep telefonu, laptop ve tabletlere el konuldu.
Mersin’de müstehcen yayın operasyonunda 5 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı.