Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü
Mersin'de bir otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadın hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin önce yayalara, ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.
Mersin'in Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda saat 07.20 sıralarında iddiaya göre, A.D. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.