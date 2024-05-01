Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.