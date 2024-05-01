Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü

Mersin'de bir otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadın hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin önce yayalara, ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.

Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü - 1

Mersin'in Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda saat 07.20 sıralarında iddiaya göre, A.D. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü - 2

Yoldan çıkan otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Ağacın devrildiği, takla atan otomobilde yangının çıktığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü - 3

Kazada yaya Sultan Sedef (32) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü - 4

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Mersin'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 1 ölü - 5

Görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani haraket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü.

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