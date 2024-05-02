Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde hasar oluştu.
Mersin’deki sağanak ve fırtına bir evin istinat duvarını yıktı.Tarsus’a bağlı Akgedik Mahallesi’nde fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 2 metre yükseklikteki istinat duvarı, bitişik evin bahçesindeki park halinde olan 33 ARH 160 plakalı otomobilin üzerine devrildi.