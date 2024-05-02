Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi

Saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda, yaralanan olmadı. Ev ve araç sahibi Fikret Öner, etkili olan fırtınada akrabalarının yaşadığı bitişik eve ait olan istinat duvarının büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilinin üzerine devrildiğini ve araçta hasar oluştuğunu söyledi.