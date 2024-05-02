Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde hasar oluştu.

Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi - 1

Mersin’deki sağanak ve fırtına bir evin istinat duvarını yıktı.

Tarsus’a bağlı Akgedik Mahallesi’nde fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 2 metre yükseklikteki istinat duvarı, bitişik evin bahçesindeki park halinde olan 33 ARH 160 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi - 2

Saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda, yaralanan olmadı. Ev ve araç sahibi Fikret Öner, etkili olan fırtınada akrabalarının yaşadığı bitişik eve ait olan istinat duvarının büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilinin üzerine devrildiğini ve araçta hasar oluştuğunu söyledi.

Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi - 3

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, molozları iş makineleri ile kaldırdı.

Mersin’de sağanak ve fırtına: İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi - 4

Yine sağanak yağış dolayısıyla Akgedik Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerinde kısmi zarar oluştu.

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