Mersin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı
Mersin'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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Kentte dün gece başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle trafik aksadı, yaklaşık 2 metrelik dalgalar oluştu.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kriz masası kuruldu.
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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün başkanlığında oluşturulan kriz masasındaki çalışmalarda, şiddetli yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlamalar yapıldı.
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4Sağanak yağmur nedeniyle alarm durumuna geçen ekipler, yağıştan etkilenen bazı bölgelerde çalışma yaptı.
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HASADA DEVAM ETTİLER
Örtü altı ve açık alanda birçok tarım ürününün yetiştirildiği kentte, çiftçiler ise siparişleri yetiştirmek için yağmur altında hasada devam etti.
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Ispanak hasadı yapan Resul ve kardeşi Abdülkadir Orak, yağmur altında zor da olsa hasat yaptıklarını, yağışın yanı sıra çamurlaşan toprağın kendilerini zorladığını kaydetti.
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Meteorolojinin sağanak yağış ve fırtına uyarısı üzerine Mersin Valiliği kararıyla il genelinde eğitim-öğretime bugün için ara verilmişti.
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