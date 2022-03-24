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Mersin'de sahile portakal vurdu

Mersin'de Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen ve akıntıyla denize gelen çok miktarda portakal, dalgaların şiddetiyle kumsalı kapladı.

Haberler - İHA 24.03.2022 - 10:28

Mersin'de sahile portakal vurdu - 1

'de tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu.

Mersin'de sahile portakal vurdu - 2

Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşiş Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz’e döküldü.

Mersin'de sahile portakal vurdu - 3

Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı.

Mersin'de sahile portakal vurdu - 4

Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya’dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Mersin'de sahile portakal vurdu - 5

Turistler fotoğraf çektirdi. Çocukların ise bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.

Mersin'de sahile portakal vurdu - 6

Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı.

Mersin'de sahile portakal vurdu - 7
Mersin'de sahile portakal vurdu - 8
Mersin'de sahile portakal vurdu - 9

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