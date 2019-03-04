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Mersin'de şiddetli yağış seralara zarar verdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtında bazı seralar zarar gördü.

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    Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu.
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    Alınan bilgiye göre, yoğun olarak seracılığın yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde fırtına etkili oldu.
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    Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı seraları devirirken, bazılarında da hasar oluştu.
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    Vatandaşlar seraları korumak için tedbir alırken, bir vatandaş da şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi. 

    Çiftçiler, yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirttiler.

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    Öte yandan, yağış nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 5’nci kilometresinde toprak kayması yaşandı. 

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    Olayın ardından karayolları ekiplerinin tedbir almasıyla ulaşım aksamadan sağlandı.
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    Trafik işaretleri ile sürücüler uyarılırken, olay yerine gelen yetkililer trafiğin alkışını kontrollü olarak sağladı.
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