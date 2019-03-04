Mersin'de şiddetli yağış seralara zarar verdi
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtında bazı seralar zarar gördü.
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1Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu.
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2Alınan bilgiye göre, yoğun olarak seracılığın yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde fırtına etkili oldu.
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3Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı seraları devirirken, bazılarında da hasar oluştu.
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4Vatandaşlar seraları korumak için tedbir alırken, bir vatandaş da şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi.
Çiftçiler, yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirttiler.
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Öte yandan, yağış nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 5’nci kilometresinde toprak kayması yaşandı.
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6Olayın ardından karayolları ekiplerinin tedbir almasıyla ulaşım aksamadan sağlandı.
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7Trafik işaretleri ile sürücüler uyarılırken, olay yerine gelen yetkililer trafiğin alkışını kontrollü olarak sağladı.