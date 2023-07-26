Mersin’de tefecilere operasyon | 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde etmişler

Mersin’de tefecilik yaparak 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin’de tefecilere operasyon | 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde etmişler - 1

Mersin’de ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.

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Mersin’de tefecilere operasyon | 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde etmişler - 2

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone ve özel harekat polisleri destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, 1’ini yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin, yüksek faizle para verdikleri kişilerden teminat olarak çek aldıkları, faizli paraları ödeseler dahi çekleri  geri vermedikleri, borçlarının bitmediklerini söyleyerek mağdurlardan sürekli yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri belirlendi.

Mersin’de tefecilere operasyon | 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde etmişler - 3

Ayrıca ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayanları da iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ettikleri, zorla evlerinden alarak ıssız ve ormanlık alanlara götürerek korkuttukları, darbettikleri, bazılarını da bıçakla yaraladıkları öğrenildi.

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