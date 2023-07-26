Mersin’de tefecilere operasyon | 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde etmişler

Ayrıca ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayanları da iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ettikleri, zorla evlerinden alarak ıssız ve ormanlık alanlara götürerek korkuttukları, darbettikleri, bazılarını da bıçakla yaraladıkları öğrenildi.