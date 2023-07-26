Mersin’de tefecilere operasyon | 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde etmişler
Mersin’de tefecilik yaparak 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin’de ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.