Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, bazı sitelerin ihata duvarları yıkılırken, onlarca araç sular altında kaldı.

Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı - 1

Ani bastıran yağış nedeniyle özellikle Altaylılar Mahallesi’nde birçok noktada su taşkınları oldu, vatandaşlar evlerinden çıkamayınca zor anlar yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı - 2

Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bir binanın ihata duvarı yıkıldı. 2 sitenin bahçesinde bulunan onlarca araç sular içinde kayboldu. Yağışın birinci kat seviyesine ulaşması nedeniyle bina sakinleri de evlerinden çıkamayarak mahsur kaldı. Yine aynı mahallede bir elektrik direği yıkılırken, bazı yollar yağış nedeniyle kapandı.

Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı - 3

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı - 4

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zorluklar yaşadı.

Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı - 5
Mersin'de yağmur etkili oldu, onlarca araç sular içinde kaldı - 6
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