Arazide inceleme yapan ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, şehrin yüksek kesimlerinde kara kış, kent merkezinde ise bahar yaşandığını belirterek, “Burası 9 yıllık tüysüz şeftali denilen nektarin bahçesi. 40 dönüm üzerine kurulu yaklaşık 4 bin ağaç mevcut. Biz şu an Mersin’de yalancı baharı yaşıyoruz. Biz normalde kara kışı yaşadığımız ayın içerisindeyiz. Şu an doğu illerimizde hatta Mersin’in yukarı kısımlarında kar var. Şu an 18 derece bir hava var. Bu bahçenin normal şartlarda şubat ayının sonu mart ayının ilk başında çiçeklenmesini beklerdik ama biz şu an şubat ayının başındayız. Çiçekler 1 ay erken açtı. Kara kışın içerisindeyiz ve ayaz olduğunda ya da soğuk vurduğunda çiçekleri koruyamayız. Don vurup bütün çiçekler döküldüğünde üretici büyük zarar yaşayacak. 40 dönüm araziden hiçbir verim alamayabiliriz.” diye konuştu.