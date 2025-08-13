Mersin'de yangın: 5 ilden takviye geldi, kara yolu kapatıldı

"ÜÇ MAHALLE BOŞALTILDI"

Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Atilla Toros," Bugün maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı" dedi.