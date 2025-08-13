Mersin'de yangın: 5 ilden takviye geldi, kara yolu kapatıldı
Mersin Silifke'deki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Üç köydeki 190 kişinin tahliye edildiği yangın için 5 ilden takviye ekip gönderildi. Hatay Hassa'da çıkan yangına da müdahale sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında üç ayrı noktada başlayan yangın ormana sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına 10 helikopter, 122 araç ile 344 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman lık alanda başlayan yangına da müdahale sürüyor.