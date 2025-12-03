Mersin'de yaşayanlar dikkat: Birçok ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak (3 Aralık MESKİ su kesintisi programı)

Erdemli, Çamlıyayla, Tarsus ve Yenişehir gibi ilçelerde bugün 8 saate kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Su kesintileri akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İşte 3 Aralık 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;