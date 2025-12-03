Mersin'de yaşayanlar dikkat: Birçok ilçede 8 saat su kesintisi yaşanacak (3 Aralık MESKİ su kesintisi programı)
03.12.2025 15:26
Deniz Ogan
Mersin'de oturan ve su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Kesinti kapsamında 10 ilçede su kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde kesintiler ise 8 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte MESKİ su kesintisi programı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 3 Aralık tarihli içme suyu sondaj tesisindeki elektrik kesintisi ve sebebiyle ve yaşanan arızalar kapsamında toplam 13 ilçenin 6'sında su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
3 ARALIK MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Erdemli, Çamlıyayla, Tarsus ve Yenişehir gibi ilçelerde bugün 8 saate kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Su kesintileri akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 3 Aralık 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;