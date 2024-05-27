Mersin'de katliam gibi kaza: Tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı
Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 40 kişi de yaralandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Katliam gibi kazaya tanık olan Murat Şahin, "Hava yağışlıydı. Bir anda karşı taraftan otobüsün takla atarak geldiğini gördüm. Yolcular yolun sağına doğru savruldu." dedi. Yaşamını yitiren 10 kişiden 8’inin cenazeleri Diyarbakır'da toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerden geriye buruk hikayeler kaldı. Kaza kurbanlarından Serhat Taraman'ın bugün ameliyata girecek ablasını görmek için İstanbul'a yapacağı yolculuğu bir gün öne aldığı, kemik kanseri tedavisi gören 5 yaşındaki Taha'nın kontrol için annesi ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı ve Birsen Çiftsüren'in ise trafik kazası geçiren yeğenini görmek amacıyla Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği öğrenildi.
Mersin'de, TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.