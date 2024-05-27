Mersin'de katliam gibi kaza: Tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

AMELİYATA GİRECEK ABLASINI GÖRECEKTİ

Kardeşinin, eşi İpek, kızı Elif ve oğlu Enes ile dün İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Taraman, "Serhat bugün saat 14.30'da İstanbul'a gidecekti. Ablamız ameliyat olacak diye dün 10.30 otobüsüne eşi ve çocuklarıyla binerek gitti. Ablamın ameliyatına yetişmek için gittiler. Allah'ın takdiri, bugün gitmiş olsaydı belki böyle olmayacaktı." diye konuştu.

Kazada yaralanan yeğeni Enes'in Mersin'de hastanede tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Taraman, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.