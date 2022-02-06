Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

"KÖYÜMÜZDEKİ BÜTÜN BAHÇELERİ ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız." ifadelerini kullandı.