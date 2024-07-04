Mersin'den dünyaya yayılıyor, sağım başladı! Kilosu bin TL, 1 kaşık yiyen doktor yüzü görmüyor
Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de iklim şartları nedeniyle bazen 3, bazen de 5 yılda bir hasadı yapılabilen 'sedir balı' bu sene arıcıların yüzünü güldürdü. Sağıma başlanılan sedir balının kilogram fiyatının bin TL olduğu belirtildi.
Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de baharla birlikte sıfır rakımda üretim yapan aracılar, artan sıcakla birlikte Toros dağlarındaki sedir ormanlarına çıktı