Mersin'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Mersin'de şiddetli yağmur sele neden oldu, mazgallar tıkandı, araçlar suya gömüldü.

Mersin'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - 1

Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - 2

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

Mersin'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - 3

Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yayalar zor anlar yaşadı.

Mersin'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - 4

Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.

Mersin'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - 5

Kentte yağış yer yer devam ediyor.

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