Mersin'i sel vurdu, Akdeniz kahverengiye büründü
31.01.2026 12:09
İHA
Mersin'deki şiddetli yağışın ardından oluşan sel sonrası sahiller odunla doldu. Akdeniz ise kahverengiye döndü.
Mersin merkez ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi.
Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Erdemi ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi.
Sel nedeniyle 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenirken 2 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti, mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.
AKDENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Yaylalardaki sel suları ile dolarak coşan dereler Mersin'de 321 kilometre kıyısı bulunan Akdeniz'e dökülmesiyle deniz kahverengiye büründü.
Özellikle Erdemli ilçesinden geçen Alata, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinden geçen derelerde sürüklenen odunlarda Akdeniz'e döküldü.
Denizde dalgalarla birlikte bir çok sahildeki kumsal alan ise odun ve çalılılarla kaplandı.
Sabahın erken saatlerinden bazı vatandaşlar ise sahile gelerek yakacak yapmak için odun topladı. Yağışların etkili olduğunu belirten vatandaşlar, sel ile gelen odunları soba da yakmak için topladıklarını söyledi.