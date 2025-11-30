Mersin'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 11 saat sürecek (30 KASIM MESKİ kesintisi programı)

Mersin'de ikamet eden ve oturduğu semtlerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 30 Kasım 2025 Pazar tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin su altyapısında planlı bakım, onarım ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım Pazar günü su kesintisi programını duyurdu. Toplamda 4 farklı ilçeyi etkileyecek olan bu kesintiler, bazı bölgelerde 11 saate kadar sürecek.