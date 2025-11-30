Mersin'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 11 saat sürecek (30 KASIM MESKİ kesintisi programı)
30.11.2025 13:51
Tuğba Öztürk
Mersin'de ikamet eden ve oturduğu semtlerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 30 Kasım 2025 Pazar tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin su altyapısında planlı bakım, onarım ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım Pazar günü su kesintisi programını duyurdu. Toplamda 4 farklı ilçeyi etkileyecek olan bu kesintiler, bazı bölgelerde 11 saate kadar sürecek.
iStockPhoto
Akdeniz, Gülnar, Çamlıyayla ve Tarsus gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Akdeniz ilçesinde ise su kesintileri 11 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 30 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
