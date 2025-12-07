Mersin'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak, o ilçede 8 saat sürecek (7 Aralık MESKİ su kesintisi programı)

Mersin'de yaşayan ve oturdukları ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 7 Aralık 2025 Pazar günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), yoğun yağış ve içme suyundaki bulanıklık nedeniyle 4 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise kesinti 8 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 7 Aralık MESKİ su kesintisi programı.