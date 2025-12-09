Mersin'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak, 8 saat sürecek (9 Aralık MESKİ su kesintisi programı)

Mersin'de su kesintileri sürmeye devam ediyor. Mersin'de ikamet eden ve oturdukları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan binlerce vatandaş, 9 Aralık 2025 Salı günü tarihli su kesintisi programını araştırıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), terfi merkezinde meydana gelen arıza ve şebeke arızası nedeniyle 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise kesinti 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 7 Aralık MESKİ su kesintisi programı.