Mersin'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 9 saat sürecek (22 Aralık MESKİ su kesintisi listesi)
22.12.2025 10:42
Deniz Ogan
Mersin'de yaşayan ve oturdukları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 22 Aralık 2025 Pazartesi tarihli su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), enerji kesintisine bağlı olarak birçok mahallede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 22 Aralık MESKİ su kesintisi programı.
iStockPhoto
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 22 Aralık tarihli su kesintisi programını duyurdu. Akdeniz Yanpar'da enerji kesintisine bağlı nedenlerden dolayı bazı mahallelerde 9 saat su kesintisi meydana gelecek.
İşte 22 Aralık 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
