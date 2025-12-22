Mersin'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 9 saat sürecek (22 Aralık MESKİ su kesintisi listesi)

Mersin'de yaşayan ve oturdukları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 22 Aralık 2025 Pazartesi tarihli su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), enerji kesintisine bağlı olarak birçok mahallede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 22 Aralık MESKİ su kesintisi programı.