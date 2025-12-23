Mersin'in 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (23 Aralık MESKİ su kesintisi listesi)

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 23 Aralık tarihli su kesintisi programını paylaştı. Mersin'de yaşadıkları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 23 Aralık 2025 Salı tarihli su kesintisi programını araştırıyor. MESKİ, enerji kesintisine bağlı olarak birçok mahallede içme suyunda su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 10 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 23 Aralık MESKİ su kesintisi programı.