Mersin'in 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (23 Aralık MESKİ su kesintisi listesi)
23.12.2025 11:14
NTV - Haber Merkezi
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 23 Aralık tarihli su kesintisi programını paylaştı. Mersin'de yaşadıkları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 23 Aralık 2025 Salı tarihli su kesintisi programını araştırıyor. MESKİ, enerji kesintisine bağlı olarak birçok mahallede içme suyunda su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 10 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 23 Aralık MESKİ su kesintisi programı.
iStockPhoto
Mersin'de su kesintilerinde son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 23 Aralık tarihli su kesintisi programını duyurdu. Akdeniz Parmakkurdu ve Yanpar'da enerji kesintisine bağlı nedenlerden dolayı bazı mahallelerde 10 saat su kesintisi meydana gelecek.
İşte 23 Aralık 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum