Mersin'in 8 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (24 Aralık MESKİ su kesintisi listesi)

24.12.2025 15:44

NTV - Haber Merkezi

Mersin'de su kesintileri sürmeye devam ediyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 24 Aralık tarihli su kesintisi programını paylaştı. Mersin'de yaşadıkları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 24 Aralık 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını araştırıyor. MESKİ, şebeke yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Aralık MESKİ su kesintisi programı.

