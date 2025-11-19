Mersin'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (19 Kasım MESKİ su kesintisi programı)
19.11.2025 14:44
Tuğba Öztürk
Mersin'de ikamet eden ve yaşadıkları bölgelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü tarihli planlı su kesintisi programını sorguluyor. Kesinti kapsamında 9 ilçede su kesintileri meydana gelecek ve bazı ilçelerde kesinti 6 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 19 Kasım MESKİ su kesintisi programı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 19 Kasım tarihli su kesintisi listesini duyurdu. MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, hızlı tren projesi kapsamında yapılan deplase çalışması ve yaşanan arızalar kapsamında toplam 13 ilçenin 9'unda su kesintisi uygulanacak.
19 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Toroslar, Mezitli, Bozyazı, Akdeniz, Erdemli, Tarsus gibi ilçelerde bugün arıza ve deplase çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 19 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;