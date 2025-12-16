Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi: O ilçede 10 saat sürecek (16 Aralık MESKİ su kesintisi listesi)
16.12.2025 15:16
NTV - Haber Merkezi
Mersin'de ikamet eden ve yaşadıkları ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 16 Aralık 2025 Salı günü tarihli su kesintisi programını araştırıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), enerji kesintisine bağlı olarak birçok mahallede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 10 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Aralık MESKİ su kesintisi programı.
Anadolu Ajansı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 16 Aralık tarihli su kesintisi programını duyurdu. Akdeniz ilçesinde enerji kesintisine bağlı nedenlerden dolayı birçok mahallede 10 saat su kesintisi meydana gelecek.
İşte 16 Aralık 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum