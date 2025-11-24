Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 10 saat su kesintisi (24 Kasım MESKİ su kesintisi programı)

Mersin'de oturan ve su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 24 Kasım 2025 Pazartesi tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 24 Kasım tarihli şebeke arızası ve Enerjisa'nın bölgedeki enerji kesintisi kapsamında toplam 13 ilçenin 6'sında su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı ilçelerde su kesintileri 10 saate kadar sürecek.