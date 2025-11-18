Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak (18 Kasım MESKİ su kesintisi programı)
18.11.2025 10:33
Son Güncelleme: 18.11.2025 11:27
Tuğba Öztürk
Mersin'de oturan ve su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 18 Kasım 2025 Salı günü tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Kesinti kapsamında 4 ilçede su kesintileri 13 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte MESKİ su kesintisi programı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 18 Kasım tarihli hızlı tren projesi kapsamında yapılan deplase çalışması sebebiyle içme suyu kesintisi ve rezerv yetersizliği kapsamında toplam 13 ilçenin 8'inde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
18 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 18 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;