Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 6 saat sürecek (26 Kasım MESKİ su kesintisi programı)

Aydıncık, Tarsus ve Silifke gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar 6 saat boyunca su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İşte 26 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;