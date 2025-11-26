Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 6 saat sürecek (26 Kasım MESKİ su kesintisi programı)
26.11.2025 11:38
Tuğba Öztürk
Mersin'de yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 26 Kasım 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 26 Kasım tarihli içme suyu ana hat arızası ve genel arıza kapsamında toplam 13 ilçenin 6'sında su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı yerlerde ise su kesintileri 6 saate yakın sürecek.
Anadolu Ajansı
Aydıncık, Tarsus ve Silifke gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar 6 saat boyunca su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 26 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
