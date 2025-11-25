Mersin'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (25 Kasım MESKİ su kesintisi programı)
25.11.2025 12:39
Tuğba Öztürk
Mersin'de oturan ve su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 25 Kasım 2025 Salı tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 25 Kasım tarihli pompa istasyonlarında Enerjisa'nın bölgedeki enerji kesintisi ve TEDAŞ altyapı çalışmasından kaynaklı tıkanıklı kapsamında toplam 13 ilçenin 6'sında su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 2 ilçede ise su kesintileri 8 saate kadar sürecek.
Anadolu Ajansı
Silifke, Tarsus gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar 8 saat boyunca su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 25 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum