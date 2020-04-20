Mersinli arıcılar sezonun ilk polen hasadına başladı

Polen hasadından memnun olduklarını ifade eden Kurt, "Yeni tip koronavirüs sebebi ile arı ürünlerine, özellikle de polene olan talep artmaya başladı. Arıcılarımız sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile özel izinlerle polen toplamaya devam ettiler." dedi.

Arı yetiştiricisi Celal Çay, bu yıl yağmurların iyi yağması dolayısıyla bitki çeşitliliğinin arttığı ve bu nedenle arıların polen bulmakta zorlanmadığını kaydetti.

Çay, polenin insan sağlığına olumlu yönde katkısı olduğunu ve bu nedenle oldukça talep gördüğünü belirtti.