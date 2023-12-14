Mertcan'ı öldüren sanığa müebbet ve 27 yıl hapis

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Selçuk Seis hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, ayrıca Mertcan'ın arkadaşları M.E., B.D. ve C.M.'ye karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her biri için ayrı ayrı 15 yıla kadar olmak üzere toplam 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı iddianamede diğer sanıklar O.G., O.A., S.K. hakkında ise Mertcan Pekatik’e karşı "Kasten öldürme suçuna yardım etme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 37 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.