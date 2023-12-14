Mertcan'ı öldüren sanığa müebbet ve 27 yıl hapis
Kocaeli'de barlar sokağında çıkan kavgada Mertcan Pekatik'i tabancayla öldüren Selçuk Seis, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Seis’e ayrıca, tabancayı rastgele ateşlediği için Pekatik'in arkadaşları M.E., B.D. ve C.M.'ye karşı da "Kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 27 yıl hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 19 Haziran'da, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi.
Mertcan Pekatik, gittiği eğlence mekanında arkadaşlarıyla bir süre vakit geçirdi. İddiaya göre, Pekatik tuvalete gittiği sırada arkadaşları M.E., B.D. ve C.M. mekan çalışanlarıyla tartışınca dışarı çıkartıldı.
Tuvaletten döndükten sonra Mertcan, arkadaşlarının durumunu öğrenince mekandan çıktı. Kapı önünde bekleyen Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta Selçuk Seis ile tartışmaya başladı.