'Merzifon karası' üzümü anavatanına geri döndü

İtalya vatandaşı Merzifonlu muhtar Rumi Erikçi, Anadolu’dan İtalya topraklarına asırlar önce götürülerek ‘Marzemino’ adını alan ‘Merzifon karası’ adlı üzüm çeşidini çabaları sonucu Türkiye'ye getirmeyi başardı. 3 yıl önce dikilen fideler ürün vermeye başladı.

Abone ol Paylaş









İHA 25.09.2021 - 10:56

35 yıl çalıştığı İtalya’dan 7,5 yıl önce memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesine dönerek doğup büyüdüğü Karatepe köyünde muhtarlık yapmaya başlayan Rumi Erikçi, iki ülke arasında sık sık seyahat ediyor.

İTALYA'DA 'MARZEMINO', TÜRKİYE'DE 'MERZİFON KARASI' Erikçi, bir ziyaretinde ‘Marzemino’ adlı üzüm çeşidinin yetiştirildiği bölgede yaptığı incelemede bu üzümün asırlar önce Anadolu’dan götürüldüğü söylenilen ‘Merzifon karası’nın aynısı olduğunu fark etti.

Erikçi, arkadaşlarının yardımıyla üzüm çubuklarını Türkiye’ye getirdi. 3 yıl önce dikilen üzümler ürün vermeye başladı.

Koyu mor renkli Merzifon karasının ana vatanına dönüş hikayesini anlatan evli ve 2 çocuk babası Erikçi, “İtalyanlar ‘Merzifon’ diyememişler. Adını ‘Marzemıno’ koymuşlar. İstedim ama vermediler. Öyle yaptım, böyle yaptım. Adamını bulup arkadaşlık kurarak bu üzümün fidelerini oradan getirip bahçeme diktim. Hakiki Merzifon karası bendedir” dedi.

Yörede yetiştirmek isteyenlere çubuklarından verebileceğini söyleyen 67 yaşındaki Erikçi, Merzifon karasının kilosunu 7,5 liradan satıyor.

Merzifon karasının pek çok farklı kullanım şekli olduğunu aktaran Erikçi, “Bu üzümün pekmezi, pestili, kömesi olur. Hatta şurubu, 4 ay dayanabilen meyve suyu bile yapılabiliyor” diye konuştu.

Paylaş







