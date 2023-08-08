Mesafeyi beğenmeyen taksici, 4 yaşındaki kızıyla birlikte taksiden indirdi

Tartışmayı gören bazı vatandaş ve taksiciler, Şenyuva ile taksicinin çevresinde toplandı. Bu sırada, iddiaya göre taksiciyle birlikte birkaç kişi Ünal Şenyuva’ya saldırarak darbetti.

Çevredekilerin yardımıyla taksici ve yanındakilerin elinden kurtulan Şenyuva, daha sonra bir başka taksiyle olay yerinden ayrıldı.