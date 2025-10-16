Mesaiye soğuk hava etkisi: 2 katına çıktı, günde 12 saat çalışıyor

"KIŞIN İŞLER İKİ KATINA ÇIKIYOR"

Mevsimsel etkilerin iş yoğunluğunu doğrudan etkilediğini belirten İlmen, "Kışın işlerimiz iki katına çıkıyor. Yağmur, çamur, soğuk derken ayakkabılar daha çok yıpranıyor. Yazın ise işler durgunlaşıyor. Bu nedenle iş yükümüz mevsimlere göre ciddi şekilde değişiyor. Malzeme kalitesi yıllar içinde düştü. Eskiden 10-20 sene giyilen kösele ayakkabılar vardı. Japon köseleler, sağlam lastikler, kaliteli tabanlar kullanılırdı. Şimdi öyle malzeme kalmadı. Kalite düşünce insanlar uygun ayakkabı alıp bir süre giyiyor, sonra atıyor. Ama iyi ayakkabı alıp uzun süre giyen ve tamir ettiren müşterilerimiz de var" diye konuştu.



"YERLİ MALI TERCİH EDİN"



Vatandaşlara ayakkabı tercihi konusunda da tavsiyelerde bulunan İlmen, "Olabildiği kadar yerli malı kullansınlar. Büyük markalar dahi artık ayakkabılarını Çin'de yaptırıyor. Bu yüzden kalite çok düştü. Dünya markalarıyla burada üretilen ayakkabılar arasında çok fark yok, sadece etiketi var. Çoğu marka fason üretim yaptırıyor. Benim önerim, yerli markaları tercih etmeleri yönünde. Ayrıca deri ayakkabılar hem sağlık açısından hem de uzun ömürlü olması bakımından daha kullanışlıdır" dedi.