Mesajı okuyunca çıldırdı... Sevgilisinin patronuna kızdı iş yerine molotof attı
Konya'da sevgilisinden gelen "Bana kötü davranıyorlar" mesajına sinirlenen Cem T., arkadaşını da yanına alarak sevgilisinin iş yerine molotof kokteyli attı. Gözaltına alınan şüpheli Cem T., "Sevgilim için yaptım. Yine olsa yine yaparım" dedi.
Olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.