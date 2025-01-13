Mesajı okuyunca çıldırdı... Sevgilisinin patronuna kızdı iş yerine molotof attı

KIZ ARKADAŞINA KÖTÜ DAVRANMIŞLAR...

İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde, “E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde ‘bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk.



Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık” dediği öğrenildi.