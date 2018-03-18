Çanakkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı.
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde gerçekleşen törenlerle kutlandı
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30'da Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Fener Alayı ile devam etti.
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500 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi. Yürüyüşte, 250 öğrenci Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin giydiği kıyafetleri giydi.