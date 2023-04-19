Meşhur film sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok!

Restoran işletmesi, sipariş götürmek üzere kullandıkları iş yerine ait hafif ticari aracı bir arızasından dolayı Ç.G. isimli tamirciye verdi. Aracı tamir eden Ç.G., aracın motorunda da sorun olduğunu ve bakılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine iş yeri de motordaki arızayı gidermesi için aracı yeniden Ç.G.’ye teslim etti. Belli aralıklarla aracın durumunu soran restoran işletmecisi, tamirin devam ettiğine dair cevaplar aldı.