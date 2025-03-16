Mesleği babasından öğrendi: 8 yıl önce kendi fabrikasını kurdu

YURT DIŞI PAZARINA AĞIRLIK VERİYOR

Harmankaya, üretim ve dağıtım ağını genişleterek yurt dışı pazarına da ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Hidrolik lift ve traktör yedek parça imalatının yanı sıra krom kaplı mil üretimimiz de var. 8 ülkeye ihracatımız söz konusu. İç piyasada yerli üretimi yapılan traktörlere tedarik sağlıyoruz. 10 santimetreden 6 metreye kadar silindir üretimimiz var. Traktör orta kol liftleri üretiyoruz. 2 bin metrekare alanda üretime başladık. 27 bin metrekarelik kapalı alanda 120 kişiyle üretim yapıyoruz."