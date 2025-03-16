Mesleği babasından öğrendi: 8 yıl önce kendi fabrikasını kurdu
Konya'da yaşayan 33 yaşındaki Sefer Harmankaya'nın 8 yıl önce kurduğu fabrikada üretilen hidrolik lift ve traktör yedek parçaları, yurt dışına da gönderiliyor.
Sefer Harmankaya, çocuk yaşta atölyeye ilgi duymaya başladı.
Hidrolik ustası babasının mesleğine gönül veren Harmankaya, talaşlı imalatı öğrenmek için sanayide firmalarda çalıştı.
Hidrolik lift ve traktör yedek parçası üzerine 2017'de firmasını kuran Harmankaya, fason ve iç piyasanın ihtiyacına yönelik üretim gerçekleştiriyor.