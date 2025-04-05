Mesleğin son ustası 75 yaşındak Durmuş dede: Zamana meydan okuyan zanaat
Kahramanmaraş'ın tarihi sokaklarında, zamana meydan okuyan önemli bir zanaatın son temsilcilerinden 75 yaşındaki Durmuş Dede, 60 yılı aşkın bakıra şekil vererek sanata dönüştürüyor.
Kentte çok eski bir geçmişe ve geleneğe sahip olan bakırcılık sanatının son ustalarından 60 yıldır bakırcılık mesleği ile geçimini sağlayan 75 yaşındaki Durmuş Dede. 10 yaşında bakırcılık mesleği ile tanışan Dede, çekiç seslerinin yankılandığı küçük atölyesinde sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar mesai yapıyor.