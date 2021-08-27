Mesleğinde 61 yılı devirdi, tek derdi çırak bulamamak

İHA 27.08.2021 - 11:14
Korkmaz'a göre, meslek eski parlak günlerini yaşamaktan çok uzakta ve yalnızca birkaç kişi tarafından icra ediliyor:
''Bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Eskiden burada 150 tane kalaycı dükkanı varmış anlatılanlara göre, şimdi herkes bıraktı 3 tane adam kaldı burada. Arkadaşım orada siliyor düzeltiyor, ben bu ocakta kalaylıyorum. Ondan sonra müşteriye veriyorum.''
Çırak bulma sorununun 50 yıldır devam ettiğini söyleyen Korkmaz, yeni yetişenlerin olmaması nedeniyle mesleğin bitmek üzere olduğunu şöyle anlattı:
''Bu meslekte çırak aşağı yukarı 50 senedir yok, çünkü bu mesleğe gelmez. Onun için de çırak bulamıyoruz, o yüzden meslek bitiyor. Öncekiler bırakıyor ama yetişen olmuyor, yetişen olsa onlar devam eder ama yetişen de yok.''
Şevran'a göre de çalışma koşulları ağır:
''Ateş yandığı için içerisi sıcak oluyor, tabii ki yaz mevsiminde daha sıcak oluyor. Çırak yetişmiyor bu meslekte. Bir Hacı usta kaldı, ben kaldım, bir de Mehmet ustanın oğlu var Adem. O da hasta olduğu için çalışamıyor. Bitti, bitmek üzere olan bir meslek”.