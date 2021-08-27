Mesleğinde 61 yılı devirdi, tek derdi çırak bulamamak

MESLEĞİ YAPAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

Korkmaz'a göre, meslek eski parlak günlerini yaşamaktan çok uzakta ve yalnızca birkaç kişi tarafından icra ediliyor:

''Bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Eskiden burada 150 tane kalaycı dükkanı varmış anlatılanlara göre, şimdi herkes bıraktı 3 tane adam kaldı burada. Arkadaşım orada siliyor düzeltiyor, ben bu ocakta kalaylıyorum. Ondan sonra müşteriye veriyorum.''