Mesleğini annesine öğretti, atölye kurdu: Şimdi taleplere yetişemiyor
Eskişehir'de seramik sanatçısı Merve Bekket (35), ev hanımı annesi Nuran Bekket'e (59) mesleğini öğreterek birlikte atölye kurdu. Seramikten hediyelik eşyaların yanı sıra otellere pano, seramik rölyefler ve özel tasarımlar yapan anne-kız, açtıkları dükkanda ürünlerini satıyor. Nuran Bekket, "Üretimi ikimiz beraber yapıyoruz, o kendi tasarımlarını yapıyor, ben kendi tasarımlarımı yapıyorum" dedi.
Merve Bekket, 2012 yılında Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nü bitirdikten sonra memleketi Eskişehir'e döndü. Bir süre farklı alanlarda çalışan Bekket, cam ve seramik ürünler tasarladığı atölyesini açtı.