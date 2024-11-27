Mesleğini annesine öğretti, atölye kurdu: Şimdi taleplere yetişemiyor

Öyle olunca da annem de ister istemez çok çabuk adapte oldu. Kendisi de tasarımlar yapmaya başladı. Daha sonra annem 'Merve şu tasarım çok güzel, bunu da yapalım, şunu da yapalım' derken bir başladık, beraber devam ediyoruz. Sadece seramik hediyelik eşya değil, oteller için de panolar, seramik rölyefler, özel tasarımlar yapıyoruz. Ayrıca seramik dersleri, ebru dersleri ve çini dersleri veriyorum. Annemle iş arkadaşı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.