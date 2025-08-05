Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi

MESLEK LİSELERİNE İLGİ DÜŞTÜ

Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne talebin düşmesi. Verilere göre, 4 bin 898 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl bu sayı 2 bin 863'tü.

Ünsal, "Genellikle velide ve öğrencide meslek liselerine gitmeyelim gibi bir algının daha çok hakim olduğunu görüyoruz. Yani veli çocuğunu bir anadou lisesinde veya fen lisesinde öncelikle düşünmek istiyor. Meslek liseleri ancak çok alt yüzdelik dilimlerde alt puanlarda olan öğrencilerin tercih listesine girebilecek okullar haline geldi. Eğer mesleki eğitimi canlandırmak gibi bir projemiz varsa o zaman bu okulların toplumsal algısını düzelterek belki de işe başlamalıyız." diye konuştu.