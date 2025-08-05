Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Bu yıl rekor birinci çıkması nedeniyle tam puan alan bazı öğrenciler istedikleri okullara giremedi. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ni tercih edenlerin sayısında da ciddi azalma dikkat çekti. Haber: Beyzanur Özer
719 BİRİNCİ ÇIKTI, ÇOĞU HEDEFLEDİĞİ OKULA YERLEŞEMEDİ
Tercih süreci bitti, sonuçlar açıklandı. Bu yıl 719 öğrenci LGS'de tam puan aldı, bu durum yerleşme sonuçlarını da etkiledi. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı hedefledikleri okullara giremedi.