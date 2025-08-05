Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Bu yıl rekor birinci çıkması nedeniyle tam puan alan bazı öğrenciler istedikleri okullara giremedi. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ni tercih edenlerin sayısında da ciddi azalma dikkat çekti. Haber: Beyzanur Özer

Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi - 1

719 BİRİNCİ ÇIKTI, ÇOĞU HEDEFLEDİĞİ OKULA YERLEŞEMEDİ

Tercih süreci bitti, sonuçlar açıklandı. Bu yıl 719 öğrenci LGS'de tam puan aldı, bu durum yerleşme sonuçlarını da etkiledi. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı hedefledikleri okullara giremedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi - 2

NTV'ye verileri değerlendiren Eğitim Uzmanı Salim Ünsal "500 tam puan alan öğrencilerin genellikle ilk tercihlerine yerleşmesi beklenir. Ama bu ilk tercihler özellikle ilk 3 okulun yani İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nin. Kabataş'ta da iki tercih yapılabildiği için İngilizce ve Almanca olarak. İlk 4 tercihe yerleşemeyen ve 500 tam puan alan öğrencinin teknik olarak 5. tercihine yerleşmesi gibi bir absürt durumla karşı karşıya kaldık." dedi.

Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi - 3

MESLEK LİSELERİNE İLGİ DÜŞTÜ

Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne talebin düşmesi. Verilere göre, 4 bin 898 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl bu sayı 2 bin 863'tü.

Ünsal, "Genellikle velide ve öğrencide meslek liselerine gitmeyelim gibi bir algının daha çok hakim olduğunu görüyoruz. Yani veli çocuğunu bir anadou lisesinde veya fen lisesinde öncelikle düşünmek  istiyor. Meslek liseleri ancak çok alt yüzdelik dilimlerde alt puanlarda olan öğrencilerin tercih listesine girebilecek okullar haline geldi. Eğer mesleki eğitimi canlandırmak gibi bir projemiz varsa  o zaman bu okulların toplumsal algısını düzelterek belki de işe başlamalıyız." diye konuştu.

Meslek liselerine ilgi azaldı, birincilere kontenjan yetmedi - 4

Yerleştikleri liseleri değiştirmek isteyenler ya da hiçbir okula yerleşemeyenler için ilk nakil dönemi 4 Ağustos'ta başladı. Sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil dönemi ise 8-12 Ağustos arasında yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER