Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba...
Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için ekmek, battaniye ve soba gibi ihtiyaç malzemeleri üretiyor.
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