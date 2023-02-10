Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba...

Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için ekmek, battaniye ve soba gibi ihtiyaç malzemeleri üretiyor.

Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 1
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 2
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 3
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 4
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 5
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 6
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 7
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 8
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 9
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 10
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 11
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 12
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 13
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 14
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 15
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 16
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 17
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 18
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 19
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 20
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 21
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 22
Meslek liselilerden depremzedelere yardım: Ekmek, battaniye ve soba... - 23

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