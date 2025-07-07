Metan gazı nedir, nasıl zehirler? Metan gazı zehirlenmesi belirtileri

METAN GAZI NASIL OLUŞUR?

Metan gazı hem doğal süreçlerle hem de insan faaliyetleri sonucu oluşur:



Doğal Kaynaklar:



Bataklıklar, sulak alanlar ve göller gibi oksijensiz (anaerobik) ortamlarda organik maddelerin ayrışmasıyla doğal olarak üretilir.



Jeolojik kaynaklar: Yer kabuğu altındaki fosil yakıt yataklarında (doğal gaz rezervleri) oluşur. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) göre, doğal gazın ana bileşeni %70–90 oranında metandır.



Hayvan sindirim sistemleri: Özellikle geviş getiren hayvanlar (inek, koyun gibi) sindirim sırasında metan üretir.



İnsan Kaynaklı Etkenler:



Tarım: Pirinç tarlaları, hayvancılık faaliyetleri ve gübre yönetimi metan salınımının önemli sebeplerindendir.



Katı atık depolama alanları: Çöp sahalarında organik atıkların oksijensiz ortamda parçalanması sonucu metan oluşur.



Enerji üretimi ve kömür madenciliği: Fosil yakıtların çıkarılması ve kullanımı sırasında metan salınımı gerçekleşir.