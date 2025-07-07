Metan gazı nedir, nasıl zehirler? Metan gazı zehirlenmesi belirtileri
Gündemdeki haberler nedeniyle metan gazı merak konusu oldu. Solunduğunda doğrudan zehirleyici olmasa da, oksijenin yerini alarak solunum yetmezliği ve bilinç kaybına yol açabilir. Uzun süreli maruziyet durumunda ise ölümcül sonuçlar doğurabilir. Peki, metan gazı nedir, nasıl oluşur? Metan gazı zehirlenmesi belirtileri neler?
Metan gazı (CH₄), bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gazdır. Atmosferde az miktarda bulunmasına rağmen, sera etkisi potansiyeli oldukça yüksek olan bir gazdır. Karbon dioksitten yaklaşık 25 kat daha güçlü bir sera gazıdır.