‘Meteler’, 3 dakikada operasyona hazır

3 DAKİKADA OPERASYONA HAZIRLAR

Dağlık arazi ve sarp kayalarda, ulaşılması güç olan yerlere ulaşmak, oralardaki sığınak ve mağaraları imha etmek için ise dağcılık eğitimi de alan askerler, arazide, meskun mahal operasyonlarında pratik kazanmak için özel olarak tasarlanan parkurlarda atış eğitimi yapıyor.