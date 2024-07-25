Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 2

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 4

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 5

Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 6

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 7

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER