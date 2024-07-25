Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı.