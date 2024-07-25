Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.