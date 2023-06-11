Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşeceği doğu bölgelerde ise artacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 3

BATI'DA DÜŞECEK DOĞU'DA ARTACAK!

Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 4

20 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel müdürlüğü Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için sarı kadolu uyarıda bulundu.

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 5

11 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 6

12 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 7

13 HAZİRAN SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 8

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?) - 9

15 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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