Meteoroloji 20 il için uyardı (bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşeceği doğu bölgelerde ise artacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.