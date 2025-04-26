Meteoroloji açıkladı: 5 il için sağanak uyarısı

5 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; akşam saatlerine kadar sağanak yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.